Западные страны систематически игнорируют исторические уроки Нюрнбергского процесса и итоги Второй мировой войны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров в своём видеообращении к участникам международного форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».

«Предпринимаются циничные попытки переписать историю, умалить решающую роль народов Советского Союза и Красной армии в разгроме гитлеровской Германии, оправдать нацистов и их подручных, поставить знак равенства между оккупантами и освободителями», — сказал он.

Он также отметил, что наиболее наглядно это проявляется на Украине. После поддержанного НАТО государственного переворота в 2014 году к власти пришли силы, испытывающие ненависть ко всему российскому. Лавров добавил, что все документированные преступления киевского режима со временем получат правовую оценку, а преступники понесут заслуженное наказание.

Министр напомнил, что в МИД России была создана специальная должность для фиксации украинских преступлений, которую занимает Родион Мирошник. По словам Лаврова, посол лично стал свидетелем многих событий, связанных с сознательным срывом реализации Минских соглашений. Он привёл слова бывшего президента Украины Петра Порошенко*, экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и прошлого лидера Франции Франсуа Олланда о том, что они изначально не планировали выполнять эти договорённости.

Глава дипломатического ведомства заявил, что Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа. Более того, изучение архивов позволит выявить новые свидетельства нацистских зверств. Он подчеркнул, что преступления нацизма не имеют срока давности, а нравственным долгом является противодействие распространению разрушительных идей ксенофобии, русофобии и неонацизма.

Ранее сообщалось, что выступление Сергея Лаврова вызвало заметную негативную реакцию в западных СМИ. Немецкие журналисты особенно остро отреагировали на прозвучавшие критические замечания в адрес политики Германии. Российский министр выразил убеждённость в том, что покаяние Берлина утратило свою ценность на фоне современного отношения к процессу денацификации.

