17 ноября, 07:22

Слова Лаврова о Нюрнбергском трибунале вызвали возмущение в Германии

Обложка © Life.ru

Западные СМИ пришли в ярость от недавнего выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова, в частности немецкие журналисты возмутились резкими заявлениями дипломата о том, что Германия начала забывать результаты Нюрнбергского трибунала. Об этом пишет News.de. Сначала издание раскритиковало отсутствие Лаврова на нескольких важных мероприятиях.

«Сергей Лавров по возвращению продемонстрировал бескомпромиссное поведение», — сказано в публикации.

Также Лавров устроил настоящую выволочку Западу, продолжает автор статьи. Российский чиновник выразил уверенность, что покаяние Берлина в результате Нюрнбергского процесса ничего не стоит, учитывая сегодняшнее отношение страны к денацификации. Лавров подчеркнул, что европейские страны стали наплевательски относиться к принципам Нюрнбергского трибунала, а сама Германия уже решила, что никому ничего не должна и уже переписывает историю. Всё это, отмечает автор статьи, возмутило журналистов ФРГ, хотя никаких весомых контраргументов они не смогли привести.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время интервью для документального фильма «Нюрнберг» заявил, что Постановления Нюрнбергского трибунала подвергаются существенному испытанию и нередко нарушаются со стороны Запада. По словам дипломата, значение Нюрнбергского процесса состоит в том, что он установил отсутствие сроков давности для преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений. Однако в современной политике этот принцип часто не соблюдается.

Татьяна Миссуми
