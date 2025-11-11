Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 ноября, 19:17

Лавров сравнил Великобританию с «гусем, вышедшим из-под душа»

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров жёстко прокомментировал роль Великобритании в недавно раскрытой ФСБ провокации с планируемым угоном российского истребителя МиГ-31. Глава дипломатического ведомства дал неожиданную характеристику текущему положению Лондона.

«Роль Лондона — провоцировать в различных ситуациях», — заявил Лавров в интервью федеральным СМИ.

Министр добавил, что не знает, как британцы будут «отмываться» после подробного разоблачения ФСБ, отметив при этом удивительную способность Лондона «быть в положении гуся, вышедшего из-под душа».

Напомним, ФСБ России сообщила о предотвращении операции, которую проводили украинская военная разведка и их британские кураторы с целью угона истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В ЦОС ФСБ пояснили, что целью данной операции была провокация против крупнейшей авиабазы НАТО, при этом вербовка штурмана оказалась неудачной, поскольку последний действовал под контролем контрразведки в рамках оперативной игры. По данным ведомства, план кураторов предусматривал отравление пилота через кислородную маску с последующим направлением самолёта в сторону румынской базы НАТО.

Анастасия Никонорова
