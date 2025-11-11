Лавров сравнил Великобританию с «гусем, вышедшим из-под душа»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров жёстко прокомментировал роль Великобритании в недавно раскрытой ФСБ провокации с планируемым угоном российского истребителя МиГ-31. Глава дипломатического ведомства дал неожиданную характеристику текущему положению Лондона.

«Роль Лондона — провоцировать в различных ситуациях», — заявил Лавров в интервью федеральным СМИ.

Министр добавил, что не знает, как британцы будут «отмываться» после подробного разоблачения ФСБ, отметив при этом удивительную способность Лондона «быть в положении гуся, вышедшего из-под душа».