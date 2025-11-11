Россия и США
11 ноября, 15:49

Лавров объяснил, зачем Россия передала США «меморандум» до беседы Путина и Трампа

Обложка © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг публикацию Financial Times о меморандуме по Украине, который якобы был отправлен Кремлём Вашингтону после беседы лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в октябре. Дипломат пояснил, что речь не идёт о новом документе, это был лишь текст с напоминаниями договорённостей после встречи президентов в Анкоридже. Об этом Лавров рассказал журналистам, текст интервью есть на сайте министерства.

«Меморандум, о котором упоминают журналисты Financial Times, — non paper. Это неофициальный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора В. В. Путина с Д. Трампом, а за несколько дней до этого разговора», — сказал министр.

Он напомнил, что газета Financial Times написала, что Белый дом получил из Москвы «меморандум по Украине» с якобы жёсткими требованиями, что и стало причиной отмены встречи Путина и Трампа. Лавров пояснил, что документ был направлен Вашингтону до телефонных переговоров политиков 16 октября. При этом он не содержал ничего нового для американской стороны и уж тем более никак не влиял на решения по встрече.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова вернуться к вопросу подготовки саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа после того, как США официально возобновят своё предложение о встрече. Главным условием для российской стороны является результативность будущих переговоров.

Татьяна Миссуми
