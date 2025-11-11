Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 12:40

Политолог объяснил, как Трамп вынуждает Зеленского пойти на переговоры с Россией

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Отказ президента США Дональда Трампа от прямого финансирования Украины создаст дополнительные трудности для режима Владимира Зеленского, уверен председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Он подчеркнул, что европейский бюджет, за счёт которого Киев получает оружие, не безграничен.

Царёв счёл отбившегося от рук Зеленского реальной целью расследования против Миндича
Царёв счёл отбившегося от рук Зеленского реальной целью расследования против Миндича

Политолог уверен, что нарастающие экономические проблемы Европы в сочетании с катастрофической нехваткой личного состава в ВСУ создают предпосылки для изменения позиции Зеленского. Ухудшение ситуации на фронте может побудить Киев к переговорам с Москвой.

«Киевский режим может заявить о готовности новой фазы общения [с Россией] в рамках второго стамбульского процесса уже к весне следующего года. В ходе текущего года режим будет делать всё для того, чтобы выполнить максимально сжатые, срочные планы мобилизации», — отметил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Трамп заявил, что ситуация на Украине больше не грозит началом мировой войны
Трамп заявил, что ситуация на Украине больше не грозит началом мировой войны

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину, вместо этого получая деньги за поставки вооружений через НАТО. Кроме того, Трамп назвал сумму ущерба США от украинского конфликта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar