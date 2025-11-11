Отказ президента США Дональда Трампа от прямого финансирования Украины создаст дополнительные трудности для режима Владимира Зеленского, уверен председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Он подчеркнул, что европейский бюджет, за счёт которого Киев получает оружие, не безграничен.

Политолог уверен, что нарастающие экономические проблемы Европы в сочетании с катастрофической нехваткой личного состава в ВСУ создают предпосылки для изменения позиции Зеленского. Ухудшение ситуации на фронте может побудить Киев к переговорам с Москвой.

«Киевский режим может заявить о готовности новой фазы общения [с Россией] в рамках второго стамбульского процесса уже к весне следующего года. В ходе текущего года режим будет делать всё для того, чтобы выполнить максимально сжатые, срочные планы мобилизации», — отметил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину, вместо этого получая деньги за поставки вооружений через НАТО. Кроме того, Трамп назвал сумму ущерба США от украинского конфликта.