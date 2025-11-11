Царёв счёл отбившегося от рук Зеленского реальной целью расследования против Миндича

Обыски у бизнесмена Тимура Миндича в реальности направлены против Владимира Зеленского, заявил политик Олег Царёв. По его мнению, фигура предпринимателя сама по себе не представляет интереса для следствия, а действия НАБУ являются инструментом давления на главу киевского режима, проявившего излишнюю самостоятельность и неподчинение президенту США Дональду Трампу.

«Миндич сам никому не интересен, это удар по Зеленскому. Который излишне самостоятельный. Который не слушается Трампа. И это попытка его приструнить, взять под контроль», — отметил бывший депутат Верховной рады.

Он подчеркнул в интервью «Царьграду», что Миндич как ключевой оператор финансовых потоков занимался выводом средств из «Энергоатома» и их размещением в зарубежных юрисдикциях для Зеленского. Энергетическая отрасль традиционно приносит значительные доходы, а разница в тарифах между атомной и тепловой энергией создаёт огромную маржу.

Политик предположил, что противостояние между НАБУ и командой Зеленского будет продолжаться, расценив это как попытку американских кураторов вернуть под контроль чрезмерно самостоятельного чиновника. При этом он отметил потенциальное позитивное влияние данного процесса на перспективы мирного урегулирования.

«Очень бы хотелось, чтобы прошло расследование, чтобы люди узнали, сколько и как ворует Зеленский, на крови фактически. Может быть, это будет существенным шагом в направлении прекращения войны», — заключил Царёв.

Напомним, утром 10 ноября 2025 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну буквально за несколько часов до обысков. Тем временем в ближайшем окружении Зеленского началась паника.