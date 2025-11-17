Лавров заявил о частых нарушениях постановлений Нюрнбергского трибунала

Постановления Нюрнбергского трибунала подвергаются существенному испытанию и нередко нарушаются. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров во время интервью для документального фильма «Нюрнберг».

По словам дипломата, значение Нюрнбергского процесса состоит в том, что он установил отсутствие сроков давности для преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений. Однако в современной политике этот принцип часто не соблюдается.

«Нацистская идеология, партия, такие структуры, как СС*, СД* и прочие были запрещены навеки. К огромному сожалению, эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются», — высказался глава внешнеполитического ведомства России.

Ранее Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати ситуацию вокруг американского проекта резолюции по Газе и российских инициатив в Совете Безопасности ООН. В ходе диалога министры также обменялись мнениями по ситуации вокруг иранской ядерной программы, подчеркнув взаимную приверженность политико-дипломатическим методам решения вопросов.

