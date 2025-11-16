Россия будет решительно пресекать любые попытки поставить под сомнение ключевой вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии. Такое заявление в интервью телеканалу «Россия-24» сделал председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин.

«Россия на правах правопреемницы Великой Победы твердо стоит на принципах незыблемости решений Нюрнбергского трибунала и всегда отстаивает правду и не даёт говорить о том, что нацисты и их преступления вовсе не такие уж и страшные. Мы никогда не допустим подвергать сомнению решающую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией и героизм солдат и офицеров Красной армии», — сказал он.

По словам главы СВР, именно на этой платформе впоследствии были приняты фундаментальные международные акты, включая Всеобщую декларацию прав человека и конвенции о борьбе с расизмом и геноцидом. При этом Нарышкин с сожалением констатировал, что в последние двадцать лет позитивный потенциал ООН подвергается агрессии со стороны глобалистских кругов и тоталитарно-либеральных режимов Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал к объективной оценке исторической роли Иосифа Сталина в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Было отмечено, что оценка исторических событий требует баланса. Признавая мрачные периоды, связанные с репрессиями, нельзя игнорировать и тот факт, что под руководством Сталина была выстроена эффективная система обороны, что в конечном счете способствовало завоеванию Победы.