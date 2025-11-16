Болгарии следует помнить, кто на протяжении всей истории помогал ей сохранять суверенитет и восстанавливаться после войн. С таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он посоветовал Болгарии вспомнить, как Россия неоднократно приходила ей на помощь. Сенатор выразил мнение, что, следуя общей волне русофобии и пытаясь угодить западноевропейским союзникам, болгарские власти теряют совесть.

«Болгарские учёные просто потеряли совесть. Пусть они вспомнят, кто спасал Болгарию на Шипке от турков, кто помогал им все послевоенные годы. Наверное, какая-то неизвестная страна, раз у них нет ничего об истории России. Я думаю, что переделать историю, конечно, можно попытаться, но это дело неблагодарное. Рано или поздно придется рассказывать всю правду о своей стране, как она сохранила независимость», — сказал Джабаров.

Напомним, на международном симпозиуме «БРИКС — Европа» политик Костадин Костадинов заявил, что Болгария исключает упоминания о России и Москве из школьных учебников, переписывая свою географию. По его словам, это часть общей стратегии информационного противостояния стран ЕС с Россией. Костадинов сравнил текущую ситуацию с «нацистской истерией» перед Второй мировой войной и призвал ЕС осознать опасность необратимых последствий, если он продолжит поддаваться такому «безумию».