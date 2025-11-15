«Недавно я увидел, что написано в учебнике у моей дочери о России. <...> Там ничего нет. Крупнейшая европейская страна Россия, крупнейший европейский город Москва просто исчезли, стёрты со страниц учебников», — сказал он.

Ранее Life.ru писал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас поставила под сомнение роль СССР в победе над нацистской Германией и Японией во Второй мировой войне. В своём ответе она подчеркнула мужество китайского народа и его роль в завершении войны, но полностью опустила вклад Советского Союза. Она не упомянула о Сталинградской битве, освобождении Европы Красной армией или о более чем 27 миллионах погибших советских граждан.