15 ноября, 15:31

«Нацистская истерия»: В Болгарии решили не включать Россию в учебники по географии

В Болгарии решили не включать Россию в учебники по географии

Обложка © ТАСС / Zuma

Болгария переписывает свою географию: из учебников убраны сведения о России и Москве. Об этом сообщил политик Костадин Костадинов на международном симпозиуме «БРИКС — Европа».

«Недавно я увидел, что написано в учебнике у моей дочери о России. <...> Там ничего нет. Крупнейшая европейская страна Россия, крупнейший европейский город Москва просто исчезли, стёрты со страниц учебников», — сказал он.

По словам Костадинова, информационное противостояние с Россией стало общей стратегией стран ЕС, и для Евросоюза, как он утверждает, наступил критический момент. Он сравнил происходящее с «нацистской истерией», предшествовавшей Второй мировой войне, и призвал ЕС осознать опасность необратимых последствий, если он поддастся подобному «безумию».
Историк объяснил, для чего ЕС хочет создать «министерство правды»
Ранее Life.ru писал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас поставила под сомнение роль СССР в победе над нацистской Германией и Японией во Второй мировой войне. В своём ответе она подчеркнула мужество китайского народа и его роль в завершении войны, но полностью опустила вклад Советского Союза. Она не упомянула о Сталинградской битве, освобождении Европы Красной армией или о более чем 27 миллионах погибших советских граждан.

