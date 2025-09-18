Путин призвал не забывать роль Сталина в Победе над нацизмом
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин призвал к объективной оценке исторической роли Иосифа Сталина в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Об этом президент заявил в ходе встречи с лидерами фракций в Государственной думе.
Путин подчеркнул необходимость деполитизации исторической памяти и сохранения баланса в оценках. Он отметил, что, признавая трагические страницы истории, связанные с репрессиями, нельзя при этом замалчивать вклад Сталина в организацию обороны страны и достижение Победы.
«Много было проблем, связанных с репрессиями, это всё понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в Победе советского народа в Великой Отечественной войне», — сказал глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин пообщался с потомками военачальников Советской армии. После торжественного приёма в Пекине российский лидер подошёл к ним, отметив военное мастерство их предков, благодаря которому СССР одержал победу над гитлеровской армией в годы Великой Отечественной войны.