Путин призвал не забывать роль Сталина в Победе над нацизмом

Президент РФ Владимир Путин призвал к объективной оценке исторической роли Иосифа Сталина в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Об этом президент заявил в ходе встречи с лидерами фракций в Государственной думе.

Путин подчеркнул необходимость деполитизации исторической памяти и сохранения баланса в оценках. Он отметил, что, признавая трагические страницы истории, связанные с репрессиями, нельзя при этом замалчивать вклад Сталина в организацию обороны страны и достижение Победы.

«Много было проблем, связанных с репрессиями, это всё понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в Победе советского народа в Великой Отечественной войне», — сказал глава государства.