Путин после парада в Пекине пообщался с потомками военачальников СССР времён ВОВ
Президент России Владимир Путин в ходе своего официального визита в Китай пообщался с потомками военачальников Советской армии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин пообщался с потомками ветеранов. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Российский лидер после торжественного приёма в Пекине подошёл к потомкам советских полководцев, благодаря военному мастерству которых СССР сумел одолеть гитлеровскую армию в годы Великой отечественной войны.
«Это очень здорово, что мы в такие дни всегда вместе», — сказал Путин.
На мероприятии присутствовали потомки маршалов Василевского, Жукова, Рокоссовского, Чуйкова.
Ранее Владимир Путин заявил, что военный парад в Китае был блестящим. А СМИ в США отметили, что это грандиозное мероприятие стало самой амбициозной демонстрацией силы и дипломатической мощи за последние несколько лет.
Обложка © Telegram / Кремль. Новости