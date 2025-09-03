Путин после парада в Пекине пообщался с потомками военачальников СССР времён ВОВ

Президент России Владимир Путин в ходе своего официального визита в Китай пообщался с потомками военачальников Советской армии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин пообщался с потомками ветеранов. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Российский лидер после торжественного приёма в Пекине подошёл к потомкам советских полководцев, благодаря военному мастерству которых СССР сумел одолеть гитлеровскую армию в годы Великой отечественной войны.

«Это очень здорово, что мы в такие дни всегда вместе», — сказал Путин.

На мероприятии присутствовали потомки маршалов Василевского, Жукова, Рокоссовского, Чуйкова.