Нюрнбергский трибунал 80 лет назад вынес приговор не просто людям, а самой преступной идеологии нацизма. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём Telegram-канале, напомнив о годовщине начала процесса.

Она подчеркнула, что 20 ноября 1945 года началось событие колоссальной значимости, которого ждал весь мир. Впервые военные преступники предстали перед международным судом. По словам Матвиенко, трибунал выполнил задачу гораздо масштабнее, чем просто вынесение вердикта конкретным людям. Он осудил фашизм как явление, объявив эту идеологию преступной.

Представитель Совфеда выразила особую обеспокоенность о том, что Западные страны, забыв уроки Нюрнбергского процесса, потворствуют украинскому национал-радикализму и рискуют наступить на те же грабли, что и предки в прошлом веке.

Как отметила Матвиенко, правовые основы, заложенные в Нюрнберге, стали краеугольным камнем всей системы международного права. Трибунал не просто вынес приговор, а создал новые правила игры для всего мира, введя понятия преступлений против мира и человечности. Позже ООН официально утвердила главный вывод: за такие злодеяния ответственность наступает вне зависимости от времени.

Несмотря на это, сенатор констатирует: сегодня эти фундаментальные уроки грубо игнорируются. Матвиенко настаивает: наша обязанность — не дать повториться трагедии, и это прямая ответственность как перед прошлым, так и перед грядущими поколениями.

Ранее Владимир Путин подчёркнул, что чудовищные преступления нацистов не имеют срока давности и не должны быть преданы забвению. Своё отношение к национал-социализму он показал во время Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». Президент выразил признательность участникам мероприятия за их самоотверженную работу по поиску и десекретизации архивов, которая открывает новые неопровержимые свидетельства расправ. Эти принципы, осудившие преступления 80 лет назад, сохраняют свою значимость и сегодня, помогая отстаивать истину и давать адекватные ответы на современные вызовы.