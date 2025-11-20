Запад 80 лет назад, начиная Нюрнбергский процесс, уже тогда стал отстаивать не только правосудие, но и политическую интерпретацию истории Великой Отечественной войны. Министерство обороны РФ отмечает, что трибунал превратился в арену для идеологического противостояния с Советским Союзом, где историческая правда стала «разменной монетой».

В День 80-летия начала Нюрнбергского процесса Минобороны России опубликовало уникальные архивные документы, включая донесения, докладные и фотографии, ранее недоступные широкой публике. Они показывают, что с самого начала советская делегация с опасением фиксировала попытки западных стран и нацистских обвиняемых преподнести нападение Германии на СССР в 1941 году как «превентивное», перекладывая вину на Советский Союз.

Особенно важно донесение маршала Жукова наркому Молотову, в котором говорится, что защита и обвиняемые стремились через процесс дискредитировать внешнюю политику СССР и что англо-американская пресса готова была поддержать ложные аналогии между действиями СССР и агрессией нацистов. Так Нюрнбергский процесс стал не только судом над нацизмом, но и началом информационной конфронтации, предвосхитившей холодную войну.

Нюрнбергский процесс над главными нацистскими преступниками проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Это событие стало беспрецедентным в мировой истории — впервые перед судом предстал не просто побеждённый противник, а целый государственный режим с его идеологией и преступными организациями.