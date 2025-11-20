Минобороны запустило проект с архивными документами о Нюрнбергском процессе

К 80-й годовщине начала Нюрнбергского процесса Минобороны России представило мультимедийный проект «Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит». В его рамках на сайте ведомства опубликована подборка уникальных документов из фондов Центрального архива Минобороны РФ.

Среди рассекреченных материалов — донесения, докладные записки, информационные сводки и акты о зверствах фашистских захватчиков на оккупированных территориях. Также представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и работы советских художников-карикатуристов.

В министерстве напомнили, что Нюрнбергский процесс над главными нацистскими преступниками проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Это событие стало беспрецедентным в мировой истории — впервые перед судом предстал не просто побеждённый противник, а целый государственный режим с его идеологией и преступными организациями.

Особо подчёркивается, что процесс заложил основы современного международного уголовного права. Именно на Нюрнбергском процессе были введены такие фундаментальные понятия, как «преступление против человечности» и «преступление против мира».

Ранее в Москве открыли выставку антифашистских карикатур. Экспозиция приурочена к 80-летию Нюрнбергского процесса и 125-летию со дня рождения Бориса Ефимова — легендарного художника, чьи острые рисунки доводили Гитлера до бешенства.