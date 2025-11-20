Путин заявил об актуальности норм и принципов Нюрнбергского трибунала

Глава государства Владимир Путин акцентировал внимание на том, что преступления, совершённые нацистами, не подлежат забвению и не имеют срока давности. По его словам, справедливая оценка этим злодеяниям была дана именно Нюрнбергским трибуналом, а его устои служат надежной опорой в борьбе с любыми попытками фальсификации истории. Об этом президент заявил в обращении к участникам Международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».

В телеграмме глава государства выразил признательность участникам форума, отметив, что именно их самоотверженность и неравнодушие лежат в основе организации поисковых операций и скрупулёзной работы по десекретизации архивных данных. Президент указал, что благодаря этим усилиям — изучению документов, фотографий и кинохроники — открываются новые, неопровержимые свидетельства чудовищных расправ, учиненных нацистами и их пособниками над гражданским населением на оккупированных территориях Советского Союза.

Путин особо выделил, что эти преступления, не имеющие срока давности, были однозначно осуждены 80 лет назад решениями Нюрнбергского трибунала.

Он также подчеркнул, что принципы и нормы, установленные тогда, сохраняют свою значимость и в наши дни. По мнению Президента, они помогают отстаивать истину и решительно противодействовать любым попыткам исказить исторические события, а также способствуют выработке адекватных ответов на актуальные глобальные вызовы и угрозы.

В заключение российский лидер выразил надежду, что форум пройдет продуктивно и внесет весомый вклад в осмысление уникального идейного и исторического наследия, оставленного Нюрнбергским трибуналом.

Нюрнбергский процесс над главными нацистскими преступниками проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Это событие стало беспрецедентным в мировой истории — впервые перед судом предстал не просто побеждённый противник, а целый государственный режим с его идеологией и преступными организациями.