Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 22:31

Песков сообщил, что позиция России по участию в Совете мира не сформирована

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Позиция России по возможному участию в Совете мира пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит газета «Известия».

Представитель Кремля прокомментировал вопрос о потенциальном участии РФ в данном формате. Он заявил, что позиция ещё не сформирована.

«По этому вопросу позиция пока не сформирована», — сказал Песков.

Совет мира — межправительственная организация, инициированная президентом США Дональдом Трампом в рамках мирного плана по Газе.

В МИД РФ возникли вопросы к уставу Совета мира, созданного США

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко принять участие в следующих заседаниях Совета мира. Об этом после переговоров в Минске заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. По его словам, в Вашингтоне были разочарованы отсутствием белорусского лидера на недавней встрече. Приглашение для него остаётся в силе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar