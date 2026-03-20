Песков сообщил, что позиция России по участию в Совете мира не сформирована

Позиция России по возможному участию в Совете мира пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит газета «Известия».

«По этому вопросу позиция пока не сформирована», — сказал Песков.

Совет мира — межправительственная организация, инициированная президентом США Дональдом Трампом в рамках мирного плана по Газе.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко принять участие в следующих заседаниях Совета мира. Об этом после переговоров в Минске заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. По его словам, в Вашингтоне были разочарованы отсутствием белорусского лидера на недавней встрече. Приглашение для него остаётся в силе.