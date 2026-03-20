Завещаю свои скины и персонажей: Юрист рассказал, можно ли передать по наследству игровой аккаунт

Видеоигры и цифровые сервисы давно перестали быть простым развлечением: для некоторых аккаунт с редкими скинами или прокачанными персонажами является реальным активом. Юрист АБ «Михальчик и партнёры» Владимир Гартман рассказал Life.ru, позволяет ли российское законодательство передавать аккаунт по наследству.

Люди вкладывают в игровые аккаунты тысячи и десятки тысяч, миллионы, и когда владелец умирает, возникает вопрос, что с этим будет? С точки зрения российского права ситуация неоднозначная. По статье 128 ГК РФ объектами гражданских прав являются вещи, имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности и другие объекты. Цифровые предметы — скины, внутриигровая валюта, прокачанные персонажи, формально не поименованы в законе как отдельный вид имущества. Но это не значит, что они ничего не стоят и никак не защищены. Владимир Гартман Юрист АБ «Михальчик и партнёры»

По словам эксперта, аккаунты в сервисах вроде Steam или Playstation оформляются через лицензионное соглашение, которое обычно содержит пункт о запрете передачи данных третьим лицам, вне зависимости от родства. Соответственно платформа вправе не только отказать в доступе, но и заблокировать учётную запись.

Тем не менее цифровые предметы и внутриигровую валюту можно рассматривать как имущество, которое наследуется по закону, если оно не связано напрямую с личностью владельца. По мнению юриста, скины, продающиеся за деньги на маркетплейсах, подпадают под эту категорию и могут быть переданы наследникам посредством суда.

Если предмет имеет рыночную стоимость, а скины в том же CS2 продаются за реальные деньги на маркетплейсах — то можно аргументировать, что это имущественное право, которое входит в наследственную массу по статье 1112 ГК РФ. Наследуется всё: имущество, имущественные права, обязанности за исключением неразрывно связанных с личностью наследодателя. А скин за сто тысяч рублей с личностью точно не связан неразрывно.

«Проблема в том, что судебной практики по наследованию игровых аккаунтов в России практически нет. В теории можно через суд обязать платформу передать доступ наследнику, ссылаясь на то, что условие пользовательского соглашения о запрете передачи ущемляет права потребителя — ст. 16 Закона о защите прав потребителей. Но результат непредсказуем», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Самый практичный вариант — оставить доверенному лицу данные для входа в аккаунт и включить в завещание указание на передачу «цифровых активов», описав их максимально конкретно. Это не гарантирует, что платформа не заблокирует аккаунт, но как минимум зафиксирует вашу волю и даст наследникам основание для претензии.

