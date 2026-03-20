США одобрили продажу вооружения союзникам на Ближнем Востоке на $23 млрд

Соединённые Штаты утвердили масштабные поставки вооружения союзникам на Ближнем Востоке на сумму 23 млрд долларов. Получателями станут ОАЭ, Кувейт и Иордания, целью называется усиление оборонного потенциала против возможной угрозы со стороны Ирана, сообщает The Wall Street Journal.

Для ОАЭ предусмотрены системы ПВО, бомбы, радиолокационные станции и дополнительные ракеты Patriot PAC-3 с вертолётами CH-47 Chinook, часть поставок не обнародована. Кувейту выделено оборудование для систем противовоздушной обороны на 8 миллиардов долларов. Иордания получит самолёты, боеприпасы и сопутствующее оснащение на 70,5 миллиона долларов.

Администрация использует исключения из закона о контроле над вооружениями, что позволяет ускорить поставки и обойти рассмотрение Конгрессом для ряда контрактов с ОАЭ, включая интеграцию систем ПВО с национальной защитной сетью THAAD. Одобрены также коммерческие продажи беспилотников Predator XP и обслуживание лёгких самолётов B-250/350.

А ранее стало известно, что американская разведка уведомляла Вашингтон о вероятном провале операции в Иране. Разведывательные службы и руководство Объединённого штаба предупреждали администрацию о низкой эффективности операции. Выводы специалистов поступили до начала боевых действий, однако не повлияли на решение. Также сообщается, что Белый дом не учёл мнение высших военных должностных лиц.