Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Европа не сможет победить Россию в случае войны. Заявления европейских политиков о возможном конфликте с РФ Карлсон считает несостоятельными. Он отметил, что такие высказывания не отражают реального положения дел. Об этом пишет издание The Economist.

«Я злюсь на ваших (европейских. — Прим. Life.ru) политиков. Они лжецы. И когда Кир Стармер, или Мерц, или Макрон отвлекают внимание от катастроф, происходящих в их собственных странах, чтобы сказать, что настоящий враг — это Россия, я вижу обман и предательство собственного народа. И я презираю это. Они не собираются воевать с Россией, а если и начнут, то не победят. Это просто факт», — сказал журналист.

Карлсон также заявил, что поддержка Украины со стороны Европы не приведёт к успеху. По его мнению, текущая политика западных стран не изменит исхода противостояния. Он добавил, что попытки представить Россию главным врагом служат отвлечению внимания от внутренних проблем европейских государств.

Ранее подполковник армии США в отставке Даниел Дэвис также заявлял о рисках для Европы в случае конфликта с Россией. По его словам, подобный сценарий приведёт к серьёзным последствиям для всех сторон. Он указывал, что подготовка к войне может усилить напряжённость на континенте. Эксперт также подчёркивал, что такие действия не должны реализовываться, поскольку могут привести к масштабному кризису.