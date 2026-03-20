Тегеран подвергся серии авиаударов, зафиксировано не менее пяти взрывов

Утром в пятницу столица Ирана подверглась очередной серии авиаударов. Об этом сообщил журналист телеканала Al Jazeera Али Хашем. По его информации, атаки возобновлялись несколько раз и затронули разные части города.

«У нас были несколько авиаударов, по меньшей мере четыре или пять... Виден дым. Эти авиаудары были в восточной части Тегерана, <...> затем был один в центре города», — передаёт телеканал.

Хашем также отметил, что системы противовоздушной обороны работают над перехватом целей. Других подробностей журналист не приводит. Данных о конкретных районах, где были слышны взрывы, и разрушениях пока не поступало.

Ранее на удары отвечал и сам Иран. Например, Тегеран наносил удары по Израилю, в том числе во время пресс-конференции Нетаньяху. Именно тогда премьер-министр объявил о ликвидации иранского ракетного потенциала. Пострадали северные территории страны.