19 марта, 22:00

Иран атаковал Израиль во время пресс-конференции Нетаньяху

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Иран нанёс удары по Израилю во время пресс-конференции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Tasnim.

По данным агентства, запуск новой волны снарядов совпал с заявлением Нетаньяху об уничтожении ракетного потенциала Ирана. Отмечается, что обстрел затронул северные территории страны.

В МИД РФ заявили о необходимости прекратить военную авантюру против Ирана

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о потере Ираном возможностей по обогащению урана и производству ракет. По его словам, военные действия против Тегерана будут продолжаться «столько, сколько потребуется». Нетаньяху также сообщил, что Иран потерял весь свой флот в Каспийском море. Он добавил, что сейчас Израиль и США помогают открыть Ормузский пролив для свободного судоходства.

Тимур Хингеев
