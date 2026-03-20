Иран атаковал Израиль во время пресс-конференции Нетаньяху

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о потере Ираном возможностей по обогащению урана и производству ракет. По его словам, военные действия против Тегерана будут продолжаться «столько, сколько потребуется». Нетаньяху также сообщил, что Иран потерял весь свой флот в Каспийском море. Он добавил, что сейчас Израиль и США помогают открыть Ормузский пролив для свободного судоходства.