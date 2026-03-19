В МИД РФ заявили о необходимости прекратить военную авантюру против Ирана

Российский МИД призвал США и Израиль незамедлительно прекратить военную авантюру против Ирана. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте дипведомства в связи с обострением ситуации в зоне Персидского залива.

В заявлении подчёркивается, что в Москве серьёзно обеспокоены продолжением вооружённой конфронтации. Там отметили рост масштабов ущерба для энергетической инфраструктуры Ирана и соседних арабских государств. В МИД РФ призвали к скорейшему прекращению боевых действий, которые стали результатом неспровоцированной агрессии.

«Подчёркиваем, что первым шагом на этом пути должен стать незамедлительный отказ США и Израиля от продолжения своей военной авантюры», — сказано в заявлении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о потере Ираном возможностей по обогащению урана и производству ракет. По его словам, военные действия против Тегерана будут продолжаться «столько, сколько потребуется». Нетаньяху также сообщил, что Иран потерял весь свой флот в Каспийском море. Он добавил, что сейчас Израиль и США помогают открыть Ормузский пролив для свободного судоходства.