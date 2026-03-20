Алексей Щербаков втайне устроил мини-тур по РФ после отмены концертов, но опять прогорел

Комик Алексей Щербаков решил найти выход, чтобы обойти волну отмены своих концертов в России. Он попытался устроить небольшой тур по стране ради заработков. Но вместо больших площадок Щербаков арендует лишь скромные ДК на 500 человек в провинции. Об этом пишет Mash.

Гастроли предполагаются в пяти городах — Алапаевске, Кунгуре, Кандалакше, Апатитах и Кыштыме. Но никакой широкой рекламы не даётся, чтобы не привлекать лишнего внимания. Билеты распродаются плохо, половины залов так и остаются пустыми. Возможны новые отмены выступлений. При этом Щербаков совсем не хочет снижать цены, которые доходят до 5 тысяч рублей.

Комик и его представитель уже выехали в Алапаевск, где назначено первое выступление. Однако там, как и в Кунгуре и Апатитах, половину билетов так и не продали. Стендап в Кыштыме на 14 апреля отменили. Представители юмориста пока не дают информацию по другим концертам. Организует гастроли фирма, работавшая с Гариком Мартиросяном, Гурамом Амаряном, Андреем Бебуришвили и Нурланом Сабуровым. Доход компании упал уже на 70%.

Напомним, комик Алексей Щербаков остался без концертов в России — все выступления в рамках тура 25/26 отменены. Большой сольник в Москве, запланированный на 2 апреля в зале «Москва», отменили, билеты возвращают. Для сравнения: в 2024 году резидент «ЧБД» отыграл в 33 городах, включая крупные площадки России, Беларуси и Казахстана. В минувшем году — вдвое меньше, пробелы закрыли мировым турне.