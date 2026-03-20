Путину доверяют более 76% россиян

Данные двух ведущих социологических служб, опубликованные в пятницу, свидетельствуют о стабильно высоком уровне поддержки президента России. Согласно опросу ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют 76,7% граждан, а его работу одобряют 72% респондентов. Опрос ФОМ даёт схожие цифры: 77% доверия и 77% одобрения деятельности главы государства.

Работу правительства одобряют 45,4% (ВЦИОМ) и 50% (ФОМ) опрошенных. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 57% респондентов в обоих опросах.

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» проголосовали бы 30,6% (ВЦИОМ) и 39% (ФОМ). Остальные партии набирают от 3% до 10% голосов. Оба опроса проводились 9–15 марта. В опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тысячи человек, ФОМ опросил 1,5 тысячи россиян.

