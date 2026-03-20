Умерла жена Олега Басилашвили

На 92-м году жизни скончалась петербургская телеведущая, жена народного артиста СССР Олега Басилашвили Галина Мшанская. Об этом в телеграм-канале сообщила телеведущая Ника Стрижак.

«Да, были уже проблемы, но какой живой ум она сохраняла до последних дней. Она всегда была неповторимой, строгой, царственной. Помню огромное число программ со всеми мировыми звездами музыкального театра. Ее знания, подача, особая интонация и такой знакомый низкий голос притягивали», — написала она.

Галина Евгеньевна работала музыкальным редактором на советском телевидении, в частности, вела циклу программ о наиболее заметных музыкальных событиях Северной столицы под названием «Царская ложа». Также она стала инициатором показа экранизаций всемирно известных опер и оперетт в 1970-х — 1980-х годах. В 1906-х она познакомилась с актёром Олегом Басилашвили и создала с ним крепкую семью. У пары двое дочерей — Ольга и Ксения, а также двое внуков.