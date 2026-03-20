20 марта, 11:21

В Сиднее стюардесс раскидало по самолёту во время сильной турбулентности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Feruzbek

В Сиднее во время посадки самолёта из-за сильной турбулентности пострадали несколько стюардесс на борту. Об этом сообщает портал Daily Mail.

По данным издания, всё случилось утром, когда международный рейс авиакомпании Delta Air Lines, следовавший из Лос-Анджелеса, заходил на посадку. Внезапно лайнер попал в зону мощной турбулентности: самолёт резко тряхнуло, бортпроводниц буквально подбросило в воздух, а пассажиры ощутили сильный рывок в креслах. Некоторые находившиеся на борту получили травмы различной степени тяжести.

К моменту приземления на взлётно-посадочной полосе уже дежурили экстренные службы. Медики сразу приступили к осмотру пострадавших прямо на месте. В общей сложности помощь понадобилась четырём людям, трое из них — члены экипажа.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Сомали пассажирский самолёт рухнул у берегов Индийского океана сразу после взлёта. На борту находилось 55 пассажиров, однако никто из них даже не получил травм. Возгорания не призошло — борт упал прямо в воду.

