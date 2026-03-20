В Сиднее стюардесс раскидало по самолёту во время сильной турбулентности

В Сиднее во время посадки самолёта из-за сильной турбулентности пострадали несколько стюардесс на борту. Об этом сообщает портал Daily Mail.

По данным издания, всё случилось утром, когда международный рейс авиакомпании Delta Air Lines, следовавший из Лос-Анджелеса, заходил на посадку. Внезапно лайнер попал в зону мощной турбулентности: самолёт резко тряхнуло, бортпроводниц буквально подбросило в воздух, а пассажиры ощутили сильный рывок в креслах. Некоторые находившиеся на борту получили травмы различной степени тяжести.

К моменту приземления на взлётно-посадочной полосе уже дежурили экстренные службы. Медики сразу приступили к осмотру пострадавших прямо на месте. В общей сложности помощь понадобилась четырём людям, трое из них — члены экипажа.

