19 марта, 15:06

Баскетболист Мозгов не поместился в самолёт из-за своего роста

Тимофей Мозгов. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Баскетболист Тимофей Мозгов не смог вылететь из Москвы в Псков из-за своего роста. Спортсмен должен был провести мастер-класс для детей, однако попасть на борт не удалось. Причиной стали ограничения по высоте салона. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на спорте».

Рост игрока составляет 216 сантиметров, тогда как внутренняя высота Sukhoi Superjet 100 — около 212 сантиметров. На борту он просто не смог нормально разместиться. Из-за этого вылет отменили, а запланированное мероприятие перенесли на другой день. Позже для него организовали другой перелёт с подходящими условиями, и он всё же добрался до Пскова.

«Всякое бывает. К сожалению, программа мероприятия поменялась, поиграть с ребятами не удалось. Поэтому обещал им приехать в мае», — прокомментировал ситуацию баскетболист.

Полина Никифорова
