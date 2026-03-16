16 марта, 09:37

Девушки завалили серебряного призёра Олимпиады Филиппова «‎пикантными» фото в соцсетях

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Серебряный призёр Олимпийских игр в Италии, ски-альпинист Никита Филиппов после завоевания медали столкнулся с резким ростом популярности в соцсетях. Он завоевал серебро в спринте.

По словам спортсмена, он недавно заглядывал в статистику и заметил, что теперь среди его подписчиков больше женщин, чем мужчин, хотя раньше было наоборот. Он также признался, что поклонницы не только пишут ему, но и присылают «‎пикантные» фотографии. Иногда он их открывает.

«Скажем так, пикантные фото тоже имеются», — отметил Филиппов в интервью ТАСC.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов повредил олимпийскую медаль
Ранее сообщалось, что ски-альпинисту Никите Филиппову назначена выплата от Камчатского края в размере 839 743 рубля за второй место на ОИ. Согласно данным пресс-службы губернатора, наставники спортсмена получат 419 872 рубля.

