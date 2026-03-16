Девушки завалили серебряного призёра Олимпиады Филиппова «пикантными» фото в соцсетях
Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
Серебряный призёр Олимпийских игр в Италии, ски-альпинист Никита Филиппов после завоевания медали столкнулся с резким ростом популярности в соцсетях. Он завоевал серебро в спринте.
По словам спортсмена, он недавно заглядывал в статистику и заметил, что теперь среди его подписчиков больше женщин, чем мужчин, хотя раньше было наоборот. Он также признался, что поклонницы не только пишут ему, но и присылают «пикантные» фотографии. Иногда он их открывает.
«Скажем так, пикантные фото тоже имеются», — отметил Филиппов в интервью ТАСC.
Ранее сообщалось, что ски-альпинисту Никите Филиппову назначена выплата от Камчатского края в размере 839 743 рубля за второй место на ОИ. Согласно данным пресс-службы губернатора, наставники спортсмена получат 419 872 рубля.
