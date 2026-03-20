Священники чуть не подрались за право отпевать усопших в крематории в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиции пришлось дважды приезжать в крематорий из-за конфликта священников по поводу отпевания усопших. Известно как минимум о двух стычках 12 и 13 марта, сообщает издание «Фонтанка».

Всё началось с того, что отец Алексий из храма при Александровской больнице был приглашён родственниками одного из умерших, чтобы совершить отпевание прямо в крематории. Но батюшку внезапно не пустили в здание. К нему вышли два священника из ритуального благочиния «в сопровождении людей в спортивных костюмах». Отец Алексий и семья усопшего всё-таки смогли прорваться, отпевание состоялось, а к месту вызвали полицию.

На этом всё не закончилось. Уже на следующиё день стороннего священнослужителя вновь попытались не пустить в крематорий, и ему пришлось прорываться внутрь с полицией. Как узнали журналисты, священники парголовского прихода арендуют два помещения в крематории, они фактически навязывают свои услуги по отпеванию, устанавливая совсем не бюджетный ценник. Сейчас в ситуации разбирается руководство митрополии.

Ранее священник Владислав Береговой рассказал, что Церковь не признаёт развода, за исключением крайних случаев — например, измены или насилия. По его словам, таинства «развенчания» не существует: благодать, полученная при венчании, утрачивается самим разрушением брака. Несходство характеров не считается поводом, так как мужчина и женщина по природе разные. Однако при создании новой семьи, зарегистрированной в ЗАГСе, можно просить разрешение на повторное венчание в епархии.