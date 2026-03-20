Американка умерла от дефекта кардиостимулятора, который скрыли производители

В США разгорелся скандал вокруг кардиостимуляторов компании Boston Scientific после смерти 93-летней пациентки, чьё устройство перестало работать из-за сбоя батареи. Ситуацию осветила газета The New York Times.

Жительница Айовы Глэдис Кнеппер потеряла сознание дома, а позже врачи обнаружили, что её кардиостимулятор вышел из строя. Несмотря на срочную замену устройства, сердце пациентки уже получило серьёзные повреждения. Через три недели она умерла.

Как выяснилось позже, причиной стал дефект батареи. При этом компания-производитель знала о проблемах с устройствами задолго до трагедии — внутренние тесты и проверки фиксировали сбои ещё несколько лет назад.

В 2024 году Boston Scientific объявила отзыв части кардиостимуляторов, заявив, что проблема затрагивает ограниченное число устройств. Однако новые данные показывают, что масштаб дефекта может быть значительно шире.

По документам, изученным журналистами, некоторые партии батарей демонстрировали «чрезвычайно высокий уровень отказов». В отдельных тестах не выдерживали проверку до 40% образцов. Всего, по данным компании, проблемы с батареями в разных моделях устройств связаны как минимум с семью смертями и сотнями случаев осложнений. Эксперты отмечают, что система контроля таких устройств остаётся уязвимой: решения о масштабах отзывов во многом принимают сами производители. Это вызывает вопросы о безопасности пациентов и своевременности предупреждений.

Кардиостимуляторы — это устройства, поддерживающие сердечный ритм с помощью электрических импульсов. Они рассчитаны на годы работы, и их отказ может привести к тяжёлым последствиям вплоть до смерти.

