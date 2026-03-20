Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 08:06

Сердце молчало 24 минуты: очнувшись, женщина рассказала, что почувствовала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Жительница США Лорен Канадей пережила остановку сердца, которая длилась 24 минуты. После случившегося она призналась, что больше не боится смерти.

Женщине стало плохо дома в штате Вирджиния. Сначала ей помог муж, затем к спасению подключились медики.

После остановки сердца американка впала в кому на два дня. Ещё около недели она провела в реанимации, а позже врачи диагностировали у неё инфаркт.

По словам Канадей, в тот момент она не видела "свет в конце тоннеля", о котором часто рассказывают люди после подобных состояний. Вместо этого она ощутила полный покой.

«Я помню только чувство абсолютного покоя. Этот покой оставался со мной в течение нескольких недель после того, как я очнулась», — рассказала женщина.

Она призналась, что после пережитого стала иначе смотреть на жизнь и теперь делит её на период до случившегося и после. При этом речь идёт не столько о физических последствиях, сколько о внутреннем состоянии.

Сейчас Лорен восстанавливается и живёт с дефибриллятором. По её словам, пережитый опыт полностью изменил её отношение к смерти.

Так называемые посмертные переживания (near-death experience, NDE) — это феномен, о котором нередко рассказывают люди, пережившие клиническую смерть или тяжёлые состояния с остановкой сердца. Среди типичных ощущений — чувство покоя, выхода из тела, «тоннель» со светом, а также яркие воспоминания или встречи с умершими родственниками. Учёные до сих пор не пришли к единому объяснению этого явления: одни связывают его с особенностями работы мозга в условиях гипоксии и выбросом нейромедиаторов, другие допускают, что речь может идти о более сложных процессах, которые пока не до конца изучены.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar