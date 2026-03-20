Киммел из Late Night Show: Трамп знает о Пёрл-Харборе из фильма с Беном Аффлеком

Американские комики и ведущие вечерних ток-шоу высмеяли президента США Дональда Трампа после его спорной шутки о нападении на Пёрл-Харбор, прозвучавшей на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Поводом для высказывания стало объяснение президента, почему союзников не предупредили о готовящихся ударах по Ирану.

Джимми Киммел, Сет Майерс и другие ведущие не оставили шутку без внимания. Киммел язвительно заметил, что познания Трампа в истории, по всей видимости, «начинаются и заканчиваются» фильмом с Беном Аффлеком. Майерс, в свою очередь, иронично намекнул, что президент вновь выдал «исторически странную реплику».

Санаэ Такаити, по данным западных медиа, во время выступления Трампа выглядела напряжённой, однако публично комментировать слова американского лидера не стала. В Японии реакция оказалась неоднозначной: часть общества восприняла высказывание как неудачную шутку, другая — как оскорбительный выпад. Скандал разгорелся на фоне сложных переговоров по ситуации на Ближнем Востоке, и неудачная острота главы Белого дома быстро превратилась в самостоятельную политическую историю.

Напомним, что общаясь с журналистами, Трамп заявил, что для успеха военной операции был важен эффект неожиданности, а затем добавил, что Япония лучше других знает, что такое сюрприз. Тем самым он сослался ославшись на трагические события 1941 года. Реплика, прозвучавшая в присутствии японского премьера, моментально вызвала волну критики в соцсетях и СМИ.