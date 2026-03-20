Родителям назвали огромную ошибку с горшком, которая влияет на развитие ребёнка

Недавно в России предложили обязать воспитателей менять подгузники детям каждые несколько часов. Это связано с тем, что родители не хотят самостоятельно приучать к горшку своих детей, предпочитая решить проблему напяливанием на ребёнка памперса. Однако сам процесс является важным этапом в становлении психики маленького человека, поэтому мама с папой должны оказать поддержку своему чаду. Об этом сообщила Life.ru психолог Анастасия Лысакова.

«Во-первых, нужно отслеживать все стадии психического развития своего ребёнка. Родители, конечно, должны понимать, есть ли сбой в этой системе, пошло ли что-то не так или всё идёт, наоборот, по плану. Если что-то идёт не так, а родители всё-таки до двух или до трёх лет имеют больше возможности наблюдать ребёнка, чем кто бы то ни было», — сказала она.

Воспитатель — это человек, у которого в группе 20 детей. Именно родители могут отследить этот процесс и выявить сбой на каком-либо этапе психического развития до 2–3 лет.

Сейчас родители неохотно приучают детей к горшку, поскольку им гораздо удобнее напялить пмперсы и заниматься дальше своими делами. Сдвинуть эту систему помогут лишь терпение и пример того, как нужно делать. Однако не все знают норму слов, которые может выучить малыш в 2–3 года. Это что-то вроде приучения к горшку. Ребёнок должен давать обратную связь, а родителям стоит стремиться к осознанному родительству и самим приучать его, подчеркнула специалист.

Здесь у ребёнка также закладывается доверие к родителям через этот процесс, через научение, через подражание приучению к горшку. И когда рядом самый близкий человек, родитель, который для него эталон безопасности, оплот сохранности и любви, то в целом процесс может идти проще и приятнее. Нельзя перекладывать эту ответственность на няню или воспитателя. Анастасия Лысакова Психолог

Однако нельзя сказать, что никто не должен помогать в этом вопросе. Современная жизнь — это определённый вызов для родителей, потому что нужно всё и везде успевать, зарабатывая при этом деньги. Однако всецело доверить эту историю каким-то, пускай даже и знакомым, людям — это значит отказаться от участия в процессе становления психики и воспитании ребёнка в полной мере, сказала Лысакова.

«Ребёнок через все эти действия учится пониманию значимого взрослого для него», — заключила эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России предложили обязать воспитателей в детских садах менять малышам подгузники каждые 3–4 часа. Поводом для этого стали жалобы и обращения родителей, чьи детишки только что начали ходить в ясли и дошкольные группы.