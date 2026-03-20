20 марта, 16:26

Суд завершил следствие по делу пасынка Стаса Намина о двойном убийстве

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Московский областной суд завершил следственные действия по громкому делу Романа Ткаченко — пасынка рок-музыканта Стаса Намина (настоящая фамилия Микоян). Фигурант обвиняется в убийстве двух человек: сводного брата и бабушки.

Сегодня, 20 марта, в суде прошёл допрос следователя, который возбуждал уголовное дело и проводил первичные следственные действия после обнаружения тел. Защита Ткаченко ходатайствовала об исключении протоколов первого допроса из материалов дела, однако суд отказал в удовлетворении этого требования.

После завершения следственных действий судья объявила о переходе к следующей стадии процесса.

«Суд постановил отложить судебное заседание и дать сторонам время для подготовки к прениям сторон до 23 марта», — огласила решение судья.

Пасынок Стаса Намина не смог объяснить, почему убил бабушку и брата

Напомним, тела пенсионерки и её 30-летнего внука с колото-резаными ранами нашли в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. На допросе Ткаченко рассказал, что после ссоры дождался, когда бабушка уснёт, убил её, затем позвонил брату, убил и его, после чего сдался полиции. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, в том числе заведомо находящегося в беспомощном состоянии; мотивом назвал давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим.

Ранее на предыдущем заседании Ткаченко допросили по существу обвинения. Он полностью признал вину в убийствах, однако выразил несогласие с квалификацией своего деяния. Фигурант также рассказал, что всегда находился в напряжённых отношениях с отчимом, но при этом испытывал привязанность к погибшим родственникам.

Анастасия Никонорова
