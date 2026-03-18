Приёмный сын Стаса Намина признал вину в убийстве родственников

В Московском областном суде продолжается рассмотрение дела о двойном убийстве. На заседании Роман Ткаченко, приёмный сын рок-музыканта Стаса Намина, сделал признание. Во время допроса обвиняемый заявил, что полностью признаёт свою вину.

На заседании также выступил близкий знакомый фигуранта. Он рассказал, что тот ранее дважды пытался покончить с собой. По его словам, мужчина проходил лечение в психиатрическом учреждении. На его состояние могли повлиять чувство одиночества и тяжёлое расставание с девушкой.

Напомним, что на заседании суда Ткаченко не смог объяснить причину убийства бабушки и брата. Он вёл себя очень спокойно, не оказывал сопротивления при задержании и во время следственных действий. Единственное, о чём он просил правоохранителей, — не рассказывать о произошедшем своей супруге.