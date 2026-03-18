18 марта, 12:03

Приёмный сын Стаса Намина признал вину в убийстве родственников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В Московском областном суде продолжается рассмотрение дела о двойном убийстве. На заседании Роман Ткаченко, приёмный сын рок-музыканта Стаса Намина, сделал признание. Во время допроса обвиняемый заявил, что полностью признаёт свою вину.

«Ткаченко сегодня в ходе допроса заявил, что признаёт свою вину полностью», — сообщил источник.

На заседании также выступил близкий знакомый фигуранта. Он рассказал, что тот ранее дважды пытался покончить с собой. По его словам, мужчина проходил лечение в психиатрическом учреждении. На его состояние могли повлиять чувство одиночества и тяжёлое расставание с девушкой.

Родных легенды русского рока Стаса Намина жестоко убил его сын
Родных легенды русского рока Стаса Намина жестоко убил его сын

Напомним, что на заседании суда Ткаченко не смог объяснить причину убийства бабушки и брата. Он вёл себя очень спокойно, не оказывал сопротивления при задержании и во время следственных действий. Единственное, о чём он просил правоохранителей, — не рассказывать о произошедшем своей супруге.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Полина Никифорова
