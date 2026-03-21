Новости СВО. ВС РФ сжимают кольцо вокруг Славянска, «Север» громит элиту ВСУ в Сумской области, Зеленский объявил охоту на Max, 21 марта

Российские войска наступают в Сумской области и ДНР, ВСУ убивают мирных жителей Харьковщины, Зеленский признал использование Telegram спецслужбами Украины — дайджест Life.ru. 20 марта, 21:07 Армия России наступает на Славянск, Киев перебросил элиту на Сумщину. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Курская область, 21 марта

Разведка группировки «Север» выяснила, что Киев перебрасывает элитные подразделения к Курской области. Сюда едут боевики, приписанные к ГУР, ССО и 414-й отдельной бригаде беспилотных систем.

— За последнее время подразделения «Севера» прорвали приграничную оборону противника в Сумской области и освободили ряд населённых пунктов в Глуховском районе <…> Ввод элитных частей в Глуховский сектор вряд ли можно рассматривать как подготовку к вторжению. Скорее это индикатор кризиса для ВСУ на этом участке Сумского направления, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Операторы БПЛА группировки «Север» сожгли буксируемую САУ «Богдана-Б» и автомобильную технику ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

В Сумском районе в украинские подразделения пришло пополнение. Это те, кто был насильно мобилизован и не прошёл военную подготовку. Результат таких доукомплектований — больше 120 боевиков ликивидировано «северянами» за сутки. Кроме того, уничтожены бронемашина «Козак», гаубица М-101, пикапы, грузовики, багги, квадроцикл, БПЛА и склады.

Донецкая Народная Республика, 21 марта

В Славянске объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Это говорит о приближении российских войск к городу. Вероятно, следующим шагом будет появление «Белых ангелов» — подразделения, которое занимается эвакуацией, но после их работы люди часто пропадают.

Наши войска продвигаются к Славянску широким фронтом. Помогают им артиллеристы и дроноводы. Чтобы остановить наступление, враг перебрасывает резервы из Краматорска.

Интересно, что американский Институт изучения войны анонсирует крупное наступление ВС РФ в Донбассе. Предположительно, оно начнётся тогда, когда подсохнет земля.

Харьковская область, 21 марта

На освобождённой территории Харьковской области боевики ВСУ продолжают бить по мирным жителям. В селе Воробьёвка дрон атаковал мужчину и женщину, когда они шли получать гуманитарную помощь. В результате этого удара есть один погибший.

— Вооружённые формирования Украины, применяя FPV-дроны, фактически ежедневно наносят удары по мирным жителям, домовладениям и социальным объектам на освобождённой территории Харьковской области. Невозможно объяснить, откуда у солдат Украины столько ненависти к простым харьковчанам, — рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В самом Харькове уже осуждённый штурмовик из 225-го полка убил своего сокамерника. Вэсэушника осудили на пожизненный срок, но уже в камере он убил 68-летнего соседа. Новое преступление он совершил с помощью кипятильника.

Зеленский признал слежку через Telegram и грозит добраться до Max

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет внедряться в российский мессенджер Max. Одновременно с этим он подтвердил, что украинские спецслужбы работают с аудиторией из России через Telegram.

— Сейчас — с ограничением Telegram — сигналы передавать их обществу будет сложнее, но тем не менее у меня был доклад относительно их новой сети Max. Ну мы до Max также доберёмся, — заявил глава киевского режима.

Как конкурентно Зеленский собрался интегрироваться в Max, он не объяснил, но можно предположить, что украинские спецслужбы будут покупать аккаунты и пытаться вербовать граждан России.

Киев вывез кадры ПВО, пока БПЛА разносят газовую инфраструктуру

Киев продолжает отчитываться об отправке украинских военнослужащих на Ближний Восток. Украина увеличивает свой контингент, несмотря на внутренние проблемы.

— Уже не 210, а 228 наших экспертов находятся в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии. Работаем также с Кувейтом и Иорданией. Детали не буду разглашать, — сообщил украинский диктатор.

Все эти эксперты работают по БПЛА. В их задачи входит обнаружение и уничтожение иранских дронов. При этом у Украины проблема с российскими налётами беспилотников. Накануне был нанесён удар по территории Глинско-Розбишевского цеха Качановского газоперерабатывающего завода в Полтавской области. Это предприятие обеспечивало газом не только жилые дома, но и промышленные объекты. Также страдает портовая инфраструктура в Одесской и Николаевской областях.

Авторы Даниил Черных