Власти Швейцарии исключили семерых человек из антироссийского санкционного списка. Личности этих людей не раскрывают. Об этом говорится в заявлении Госсекретариата экономики страны.

«[Из списка] были исключены 7 физических лиц», — указано в тексте.

Новые меры вступают в силу 20 марта 2026 года в 23:00 по местному времени (01:00 мск 21 марта — прим. Life.ru).

Ранее лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Париж отменить санкции против России из-за энергетического кризиса. По его мнению, предотвратить экономическую катастрофу можно только двумя шагами — выходом Франции с общеевропейского энергорынка и снижением ставки НДС до 5,5%.