20 марта, 22:16

Швейцария убрала семь человек из санкционного списка против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

Власти Швейцарии исключили семерых человек из антироссийского санкционного списка. Личности этих людей не раскрывают. Об этом говорится в заявлении Госсекретариата экономики страны.

«[Из списка] были исключены 7 физических лиц», — указано в тексте.

Новые меры вступают в силу 20 марта 2026 года в 23:00 по местному времени (01:00 мск 21 марта — прим. Life.ru).

Британия сняла санкции на транспортировку казахстанского сырья компанией «Роснефть»
Британия сняла санкции на транспортировку казахстанского сырья компанией «Роснефть»

Ранее лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Париж отменить санкции против России из-за энергетического кризиса. По его мнению, предотвратить экономическую катастрофу можно только двумя шагами — выходом Франции с общеевропейского энергорынка и снижением ставки НДС до 5,5%.

