Деми Мур показала новые фото Брюса Уиллиса с внучкой

Актриса Деми Мур разместила в соцсетях снимок своего бывшего мужа Брюса Уиллиса. На фото он запечатлён вместе с их общей внучкой Луэттой. 19 марта голливудскому актёру исполнился 71 год. Мур поздравила экс-супруга с днём рождения трогательными кадрами.

На снимках девочка нежно целует дедушку в щёку, а он слегка улыбается в ответ.

«Всё, что тебе нужно, — это любовь», — подписала актриса снимки строчкой из песни The Beatles.

Ранее жена Брюса Уиллиса сообщила в мемуарах, что после смерти актёра передаст его мозг учёным. Это поможет изучить лобно-височную деменцию. Она назвала решение эмоционально сложным, но важным для науки. Женщина надеется, что исследование поможет другим семьям с аналогичным диагнозом. Оно улучшит понимание болезни, которая затрагивает не только память, но и поведение.