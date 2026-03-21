«Слава богу, она не здесь»: Сабуров пошутил о жене после запрета на въезд в РФ

Нурлан Сабуров пошутил о запрете на въезд в Россию во время выступления в Казахстане. Шутка прозвучала на торжественном обряде тусау кесер — празднике, посвящённом первым шагам ребёнка.

Со сцены он выразил надежду чаще видеться с гостями и передал им привет от супруги.

«Слава Богу, она сейчас не с нами здесь — единственная радость, на самом деле, после всей этой ситуации», — приводит слова комика Super. Зрителям в зале понравилась такая шутка.

Напомним, комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет и выслали на родину сразу после прилёта во Внуково. За несколько часов до этого его супруга устроила в соцсетях распродажу брендовых вещей, выложив фото с товарами. Однако юморист намерен добиваться разрешения на возвращение в РФ.