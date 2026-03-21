Литовские пограничники задержали 18 нелегалов на границе с Белоруссией

Литовские пограничники задержали 18 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в республику с территории Белоруссии. Об этом сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

«В задержанной и вытесненной обратно в Белоруссию группе нелегалов было 18 человек. Это максимум не только текущего года. Большее число нарушителей — 20 человек — последний раз на границе было в конце ноября 2025 года», — говорится в сообщении.

К границе мигрантов сопровождали двое, они проделали проход в заграждении. По следам пустили служебных собак и подняли вертолёт. Задержанные — граждане Афганистана, Ирана и Пакистана. У семи из них не было документов

