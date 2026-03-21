Петров впервые показал новый 500-метровый особняк в Подмосковье

Актёр Александр Петров впервые продемонстрировал свой новый загородный дом в Подмосковье, который приобрёл для семьи. О покупке актёр рассказал в интервью на Rutube-канале Qhouse.

Актёр Александр Петров заявил, что всё ещё планирует переезд и это произойдёт совсем скоро, но они с супругой не спешат из-за плотного графика, так как у него практически нет выходных. Выбор места занял немало времени: артист снимал разные особняки, пока не остановился на поселке в 39 километрах от МКАД.

Площадь дома превышает 500 квадратных метров. Внутри — четыре спальни, турецкая парная, кабинет, гостиная с камином, а также открытая веранда на крыше площадью 80 «квадратов». Причиной смены жилья стало нежелание супруги Виктории переезжать в таунхаус, где актёр раньше жил с экс-возлюблённой Стасей Милославской. За четыре года отношений она полностью обустроила тот лофт с террасой и сауной.

Петров впервые показал новый особняк в Подмосковье за 55 миллионов. Фото © Rutube / Qhouse

Точная стоимость особняка не разглашается, однако цены за дом в этом посёлке достигают 145 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что актёр Александр Петров на премьере фильма «Комментируй это» в кинотеатре «Октябрь» признался в любви своей жене Виктории Антоновой и её матери Татьяне. Его слова вызвали положительную реакцию у публики.