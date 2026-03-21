«Место женщины — не на кухне, а в доспехах»: Рыцарь Анна рассказала о женских средневековых боях

Участница чемпионата «Меч России» по историческим средневековым боям Анна Андросова заявила, что место женщины — не на кухне, а в доспехах. Своим опытом она поделилась на турнире в Москве.

«Очень часто говорят: женщины, ваше место на кухне. Нет, нужно на себя надеть доспех. Это непередаваемые ощущения. Ты постоянно открываешь для себя что-то новое», — сказала Андросова Life.ru.

Она рассказала, что пришла в спорт в 2022 году, затем был полуторагодовалый перерыв на декрет, а в июне прошлого года вернулась.

«Самое главное — стоять до конца, даже если кажется, что конец света. У нас очень много силы, и даже если кажется, что их нет, — они есть», — добавила спортсменка.

В эти дни во дворце спорта «Динамо» более 250 рыцарей в полных доспехах сражаются в командных боях 5х5. В турнире участвуют и женские команды. Чемпионат «Меч России» — преемник легендарного Кубка «Динамо», который с 2003 года собирал рыцарей из более чем 20 стран. Само направление исторических средневековых боёв зародилось в России.