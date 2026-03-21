Рыцарь описал образ современной девушки, за которую можно биться на мечах
Рыцарь назвал верность и доброту качествами девушки, за которую стоит биться
Рыцарь, участник чемпионата «Меч России» по историческим средневековым боям описал образ современной девушки, за которую стоит сражаться. В беседе с корреспондентом Life.ru он назвал три главных качества.
«Верностью, добротой и красотой», — сказал он.
Также на чемпионате рассказали, какими качествами должен обладать сам рыцарь. По словам одного из участников, особенно ценятся выносливость, верность семье и Отчизне.
В эти дни на ристалище московского дворца спорта «Динамо» более 250 рыцарей в полных доспехах сходятся в полноконтактных боях. Участники используют незаточенное холодное оружие: мечи, алебарды, топоры. Среди 24 команд — как мужские, так и женские сборные.
На турнире выступают титулованные спортсмены: восьмикратный чемпион мира Дмитрий Кунченко, двукратная чемпионка мира Анастасия Мещерякова, основательница первой женской команды Марина Головина и другие.
Чемпионат «Меч России» — преемник легендарного Кубка «Динамо», который с 2003 года собирал рыцарей со всего мира. Само направление исторических средневековых боёв зародилось в России.
