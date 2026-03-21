Фольклорист раскрыл сакральный смысл ставших популярными древнерусских имён

Современный тренд на древнерусские имена стоит рассматривать как сложный культурный элемент, в котором различные сакральные смыслы обретают новую жизнь. Об этом рассказал фольклорист Кирилл Богомолов.

По его словам, на Руси имя воспринимали как мистический код, считая его неотъемлемой частью души человека и даже оберегом. Поэтому сегодня родители всё чаще называют своих детей Мирослав, Ярослав, Матфей, Лука или Елисей, полагает собеседник 360.ru.

Кстати, владельцы кошек в Москве чаще всего выбирают традиционные русские имена для своих питомцев, такие как Барсик и Пушок. При этом среди собак популярны иностранные клички, например, Джек и Тайсон.