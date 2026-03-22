Новости СВО. «Север» теснит ВСУ на Сумщине, падение Гришина, дезертиры 119-й бригады бегут, а Зеленский получил ультиматум ЕС, 22 марта

ВС РФ обращают в бегство боевиков на Сумщине, заставляют ВСУ готовить новую линию обороны в Донбассе, Орбан не даст Киеву денег без нефти — дайджест Life.ru. 21 марта, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 22 марта

Подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись в трёх районах Сумской области. Наши бойцы продолжают создавать буферную зону вдоль границ Курской области.

Суммарное продвижение составило до 500 метров вглубь обороны украинских боевиков. Противник пытался контратаковать в Сумском районе силами 47-й механизированной бригады, но штурмовые группы были уничтожены огнём российских войск.

Тем временем в Сумском регионе дезертиры ВСУ прячутся в больницах и госпиталях.

— За взятки медперсоналу украинские солдаты «проходят лечение» в военных госпиталях, пережидая несколько недель их активных поисков сотрудниками правоохранительных органов, — пишет канал «Северный ветер».

119-я бригада теробороны противника продолжает терять солдат. Новый командир не смог поднять моральный дух личного состава. Больше 10 боевиков сбежали со своих позиций, бросив оружие и раненых коллег, после огневого налёта ВС РФ.

Донецкая Народная Республика, 22 марта

На Добропольском направлении украинские боевики начали готовить новые линии обороны на рубеже Красноярское – Шевченко – Матяшево. Делает это противник в авральном режиме, так как подразделения ВС РФ продвигаются на этом участке и уже имеют определённые успехи.

— В Белицком наши войска заняли всю восточную и южную части города, продолжаются стрелковые бои, противник отходит на запасные рубежи, как раз таки те, что упомянули выше, — пишут авторы канала «Архангел спецназа».

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили личный состав и технику противника на нескольких направлениях. Видео © Telegram / Минобороны России

Ситуация в селе Гришино несколько сложнее. В населённом пункте идут встречные бои между нашими бойцами и противником. Из-за активного применения дронов зоны контроля в селе размыты.

ВС РФ расширили зону контроля у Фёдоровки Второй и вступили в бой с боевиками киевского режима в окрестностях Дибровы и Липовки. Наши штурмовики заняли новые позиции между Кривой Лукой и Калениками.

Харьковская область, 22 марта

На востоке Харьковской области продолжаются ожесточённые бои за Купянск. Южнее города ВС РФ развивают наступление вблизи Купянска-Узлового.

— Продвижения Российской армии и закрытие части «карманов» на восточном берегу позволяют со сдержанным оптимизмом предполагать некоторое улучшение тактической обстановки, — пишет «Рыбарь».

Киев остаётся без денег из-за Венгрии

Украина не получит кредит от Евросоюза. Займ на 90 миллиардов евро заблокировала Венгрия на саммите лидеров ЕС.

Глава восточноевропейского государства Виктор Орбан заявил, что Киев не получит деньги, пока не возобновятся поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Также Будапешт требует от режима Зеленского гарантий и на будущий транзит энергоносителей.

Напомним, что конфликт Венгрии и Украины дошёл до оскорблений и угроз в адрес Орбана. Зеленский в прямом эфире предлагал своим боевикам «позвонить и разобраться с ним».

Авторы Артём Артёмов