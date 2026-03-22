22 марта, 05:30

ВСУ перебросили в Сумскую область штурмовиков, обученных в Польше

Вооружённые силы Украины передислоцировали в Сумскую область группу штурмовиков, проходивших подготовку в Польше. Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

Речь идёт о бойцах 25-го отдельного штурмового батальона. Группа завершила обучение несколько недель назад. В настоящее время никто из военнослужащих этого подразделения не выходит на связь с родственниками.

«В Сумской район переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из боевиков данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области подразделение 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ почти в полном составе исчезло при попытке переправиться через реку Северский Донец. Рота была переброшена из-под Славянска. Попытка форсирования оказалась безуспешной. Судьба военнослужащих на данный момент остаётся неизвестной.

