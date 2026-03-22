В Курской области за сутки сбили 80 украинских дронов

Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал сводку об оперативной обстановке в регионе за минувшие сутки. По его данным, ПВО сбила 80 дронов ВСУ. Кроме того, зафиксировано 55 артиллерийских обстрелов отселённых районов.

«55 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — указал чиновник.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия нанесла удар по легковому автомобилю в Белгородской области, вследствие чего один человек получил минно-взрывную травму и повреждение глаза. От госпитализации он отказался.