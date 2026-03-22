Российские войска за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, работающим в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах», — рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военные скрывают данные о потерях среди иностранных наёмников. Как рассказал боец с позывным Мокей, на местах боёв часто находят тела без документов и опознавательных знаков. По его мнению, это делается для того, чтобы не раскрывать участие иностранцев в конфликте.