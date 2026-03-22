В Кривом Роге прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. Об этом сообщили украинские СМИ. Хлопок прозвучал на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе.
«В Кривом Роге слышен звук взрыва», — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал об опасности действует в нескольких районах области.
Ранее российские военные нанесли удар по объектам подготовки украинских сил, расположенным на восточной окраине Сум. По данным пророссийского подполья, в результате атаки пострадали свыше 60 человек, включая добровольцев из состава подразделений специального назначения.
